今日 12:11
重要通告
港股直擊
中遠海運港口(01199)公布，截至6月底止中期股東應佔溢利1.48億元(美元‧下同)，按年下跌12.54%。每股盈利4.75美仙，中期息派1.9美仙。
期內，收入5.18億元，按年上升4.53%。
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