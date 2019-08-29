今日 09:29
重要通告
港股直擊
鵬程亞洲(00936)公布，截至6月底止中期業績虧轉盈，錄得盈利1069萬元，每股盈利1.01仙，不派息。去年同期虧損272.6萬元。
期內，收益9138萬元，按年減少22.5%。
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