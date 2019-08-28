今日 17:49
重要通告
港股直擊
科通芯城(00400)公布，截至6月底止，中期盈利3800萬元(人民幣‧下同)，按年下跌84.1%，每股盈利2.6分，不派中期息。
期內，收入26.71億元，按年減少9.79%。
百億外資掃A股 迎MSCI再擴容
今日信報
港舖位明年底前恐冧價三成
李健良完全擁有古生命
譚淑美
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今日信報
未來20日恒指挾倉回升機會頗大
呂梓毅
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今日信報
瘦身兼力拓高端 吼龍頭啤酒企業
伊馬仕
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今日信報
Hong Kong’s real problem is inequality
Andrew Sheng and Xiao Geng｜ EJ Insight
小馬智行夥豐田路試自駕車 9月起北京上海先行
StartupBeat
全球未致衰退 儲局減息手輕
李若凡
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財富管理
中國傳就中美貿談最壞情況作準備
中國財經 ｜ 今日 09:53
對沖基金沽空港元 資深對沖經理:非好賭注
香港財經 ｜ 今日 10:47
【國際早班車】金價創6年高 銀價2年最強
國際財經 ｜ 今日 06:42
蓬佩奧:特朗普冀盡快達成美中貿易協議
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【周期論勢】香港樓市的低點在何時？
即巿股評 ｜ 今日 07:00
【盤房來料】港股死叉再現 下月或迎下一波跌浪
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美國傳收130份申請 冀續售產品予華為
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香港航空據報或要求員工放無薪假
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米高嘉道理籲港人團結 和平處理當前困局
時事脈搏 ｜ 今日 12:23
【EJFQ信析】港股去向難測 靠業績揀贏家
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