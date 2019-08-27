重要通告 港股直擊

世茂房地產(00813)公布，截至6月底止，中期股東應佔溢利51.05億元(人民幣‧下同)，按年增長19.54%，每股盈利155.17分，派中期息60仙，升20%。

期內，收入565.64億元，按年上升32.87%。

上半年簽約額為1003.4億元，按年大幅上升38.7%；簽約面積由2018年同期的451萬平方米，增加至2019年上半年的556萬平方米，上升23.3%。

於6月30日，土地儲備約6407萬平方米(權益前)，上半年新增土地儲備1412萬平方米(權益前)。