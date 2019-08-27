今日 08:45
重要通告
港股直擊
華融金控(00993)公布，截至6月30日止的半年度，虧損2.64億元，每股虧損7.35仙，不派息。去年同期虧損11.56億元。
期內總收入9.54億元，按年下調13.86%。
特朗普：中方來電邀重啟貿談
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監警會指荃灣拍片造假屬不實消息
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