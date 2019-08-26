今日 21:26
重要通告
港股直擊
滙力資源(01303)預期，截至6月底止，中期純利不少於1000萬元(人民幣‧下同)，去年同期虧損490.4萬元。
該公司稱，業績扭虧，主要由於期內其他應收款項減值虧損撥回所致。
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