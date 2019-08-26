今日 09:00
重要通告
港股直擊
國藥控股(01099)於截至6月底止的半年度，錄得股東應佔溢利29.75億元(人民幣．下同)，按年上升6.33%。每股盈利1元。不派息。
期內收入2016.65億元，按年增加23.36%。
港股瀕現死亡交叉 25000勢危
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數警擎槍驅散抗爭者 一實彈轟天
利用金價回調造好遠勝博恒指技術反彈
畢老林
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凌空鳥瞰沒有英雄的世界
新股女王
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矛盾解不開 發展難復元
辛思維
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Bridgefy離線通訊App抗爭揚名 藍牙連接對話 毋懼網絡中斷
StartupBeat
成人發燒成因重於溫度
岑俊彥醫生｜ 信健康
【亞洲】仍有減息空間
周奐彤
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財富管理
特朗普:可能宣告中美貿戰進入緊急狀態
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特朗普加關稅 庫德洛料中國沒新報復措施
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白宮:特朗普後悔不大幅調高中國貨關稅率
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美股本周焦點:中美貿戰衝擊與G7峰會
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警各區衝突共拘36人 最年幼僅12歲
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恒指低開857點 友邦插近半成 萬洲瀉逾7%
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特朗普冀一年內與英達貿協 約翰遜指難度高
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美日兩國原則上達貿易協議 料下月簽署
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政府證實荃灣有警員受襲生命受威脅曾向天鳴槍
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