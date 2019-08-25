中國太保(02601)宣布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利161.83億元(人民幣‧下同)，按年上升96.06%，受益於國家稅收政策利好以及投資端改善。每股盈利1.79元，不派息。
集團保險業務收入首次在半年內突破兩千億大關，達到2078.09億元，按年增長7.88%。內含價值3651.16億元，較上年末增長8.6%。
壽險業務上半年新業務價值149.27億元，按年減少8.4%，新業務價值率39%，按年下降2.4個百分點；財產險業務綜合成本率為98.6%，按年持平。
中國太保(02601)宣布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利161.83億元(人民幣‧下同)，按年上升96.06%，受益於國家稅收政策利好以及投資端改善。每股盈利1.79元，不派息。
集團保險業務收入首次在半年內突破兩千億大關，達到2078.09億元，按年增長7.88%。內含價值3651.16億元，較上年末增長8.6%。
壽險業務上半年新業務價值149.27億元，按年減少8.4%，新業務價值率39%，按年下降2.4個百分點；財產險業務綜合成本率為98.6%，按年持平。
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