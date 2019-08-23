重要通告 港股直擊

玖龍紙業(02689)公布，預期截至6月底止年度，股東應佔盈利較去年下降不多於50%。集團去年同期錄得盈利78.48億元。

該公司稱，盈利下跌主要由於產品的售價下跌及毛利率下降所致。