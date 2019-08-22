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今日 18:10 重要通告 港股直擊

國壽擬夥母企等投資大健康產業

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中國人壽(02628)公布，與江蘇基金、財產險公司及國壽江蘇，擬在今年底前訂立合夥協議，藉以成立合夥企業。

合夥企業全體合夥人認繳出資總額50億元(人民幣‧下同)，其中，該公司認繳出資30億元。各合夥人同意指定國壽股權作為合夥企業的管理人。

合夥企業將重點投資於醫療、養老療養、健康訊息化管理、醫藥生產與服務、養生保健品及醫療器械生產等大健康產業相關企業或基金。

該公司控股股東國壽集團持有財產險公司60%股權，並間接持有國壽股權的全部股權，而國壽江蘇為國壽股權的間接全資附屬公司。

下載港交所通告原文

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