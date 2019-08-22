重要通告 港股直擊

利豐(00494)公布，截至6月底止，中期股東應佔溢利2053.2萬元(美元‧下同)，每股盈利1.9港仙，去年同期虧損8609.4萬元。中期息派1港仙，較去年同期3港仙，減少66.67%。

期內，核心經營溢利1.05億元，按年跌18.62%，主要由於供應鏈解決方案業務的營業額和總毛利下跌，以及按照長期計劃對數碼化持續進行投資。

上半年，營業額53.56億元，按年下跌8.45%，主要由於改善營運及客戶關係管理所致。

展望未來，利豐預期，持續多年的去庫存趨勢將於今年下半年持續。雖然零售表現改善，客戶的採購預算降低將會成為供應鏈方案業務的挑戰。零售格局突變持續，預計更多店舖倒閉及破產。集團會繼續檢討客戶風險狀況，有需要時會降低信貸風險，此措施將為營業額帶來負面影響。

該集團又稱，境內物流業務的強勁固有增長勢頭將會持續。今年上半年美元表現強勁，在貨幣換算角度拖累了物流業務，但依然相信該業務的長遠前景，預期未來數年保持雙位數增長趨勢。淡馬錫投資的3億美元正是對該業務長遠價值的正面訊號。此投資將為物流業務提供充足資金，加快其增長，以吸納亞洲中產崛起的消費增長。

利豐指出，未來數年供應鏈將繼續受環球貿易局勢不明朗影響，但不論宏觀和地緣政治挑戰多嚴峻，集團將透過覆蓋超過50個經濟體系，繼續協助客戶優化其採購和生產。