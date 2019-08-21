今日 21:34
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港股直擊
中駿集團控股(01966)公布，截至6月底止，中期盈利19.17億元(人民幣．下同)，按年減少5.12%，每股盈利46.5分，派中期息10港仙。
期內，收益104.23億元，增長10.71%。
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