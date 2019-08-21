今日 17:56
重要通告
港股直擊
萬達酒店發展(00169)公布，截至6月底止，中期盈利3968.5萬元，按年跌90%，每股盈利0.8仙，不派中期息。
期內，持續經營業務收益4.97億元，按年升18.21%。
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