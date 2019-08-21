今日 09:20
重要通告
港股直擊
陽光油砂(02012)於截至6月底止中期淨虧損3491.5萬元(加元．下同)。每股虧損0.01元。不派息。去年同期淨虧損6397.8萬元。
期內收入2014.1萬元，按年微跌0.54%。
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