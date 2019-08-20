重要通告 港股直擊

小米集團(01810)公布，截至6月底止半年，股東應佔溢利50.78億元(人民幣‧下同)，按年減少33.59%，每股基本盈利0.214元；不派中期息。

期內，集團錄得收入957.08億元，按年多20.16%。

單計第二季，股東應佔溢利19.52億元，按年大跌86.68%，每股基本盈利0.082元。期內，收入519.51億元，按年增長14.85%。

不過，小米上半年按非國際財務報告準則計量的經調整利潤達57.16億元，按年增長49.78%；第二季按非國際財務報告準則計量的經調整利潤36.35億元，按年增長71.73%。

集團表示，在年初啟動的「手機+AIoT」雙引擎戰略取得成效，用戶群不斷擴大且接入平台的設備數量持續增長。今年6月，MIUI月活躍用戶達到2.79億，按年增長34.7%。而截至6月底，IoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機及筆記本電腦)數量達到約1.96億台，按年增長69.5%。此外，人工智能助理「小愛同學」的月活躍用戶於6月達到4990萬人，按年增長88.3%。

智能手機分部方面，第二季收入較去年同期增長5%，達到320億元。季內智能手機銷量達到3210萬部。根據Canalys的數據，今年第二季度小米的智能手機出貨量排名全球第四，全球出貨量市場佔有率從2018年第二季的9.5%增加到9.7%。受惠於多品牌戰略的成功實施，集團的產品贏得市場廣泛認可。

隨着內地5G商用牌照的發放，5G技術正式進入商用階段，小米已經為5G的正式商用做好了準備。小米首款5G智能手機小米MIX 3 5G版已於歐洲多個國家正式發售，下半年第二款5G智能手機也即將在中國上市。