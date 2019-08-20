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今日 17:06 重要通告 港股直擊

中國金融租賃料半年盈轉虧

中國金融租賃(02312)公布，預期截至今年6月底止，中期將錄得虧損，去年同期盈利2926.1萬元。

董事會認為，虧損是由於期內透過損益按公平值計算的財務資產淨額錄得虧損所致。

下載港交所通告原文

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