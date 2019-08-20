今日 12:34
重要通告
港股直擊
阜豐集團(00546)公布，截至6月底止中期盈利6.13億元(人民幣‧下同)，按年升94.51%；每股基本盈利24.07分，派中期息每股9.3港仙。
期內，收益77.04億元，按年升16.54%。
港股三重利好 4日急彈千點
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特朗普：倘暴力鎮壓香港 貿談勢觸礁
居港印度舞者 詳說家鄉舞文化
譚淑美
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國產化需時 芯片業未出谷底
徐意
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逃離暴力飛向Skywalk
新股女王
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頸動脈「通波仔」
梁嘉銘醫生｜ 信健康
Will we see more financial sweeteners in HK?
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
美經濟摸索前路 牛市風險增
Jeffrey Schulze
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財富管理
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白宮傳研臨時減稅措施 以刺激經濟
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將軍澳連儂牆斬人案 1女子危殆
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聲援港集會 澳警拘7人包括1本港大學生
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