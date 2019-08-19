重要通告 港股直擊

帝國集團環球控股(00776)預期，截至6月底止，中期淨虧損將不少於3600萬元，去年同期虧損1327.5萬元。

該公司稱，虧損增加，主要歸因於推出手機遊戲的推廣支出，以及採購新手機遊戲的相關成本增加。