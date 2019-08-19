今日 12:07
重要通告
港股直擊
大昌行集團(01828)宣布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利1.88億元，按年下跌31.64%，每股盈利9.97仙，派中期息4.23仙。
期內，收入238.21億元，按年下跌2.67%。
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