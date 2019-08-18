重要通告 港股直擊

陽光100中國(02608)表示，預期截至6月底止中期溢利將增長超過50%。該公司去年同期盈利為3.11億元人民幣。

該公司表示，預期盈利增長的主要原因是期間出售非核心資產而產生收益。