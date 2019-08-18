今日 18:41
重要通告
港股直擊
瑞港集團(00357)公布，截至6月底止，中期股東應佔溢利2.75億元(人民幣‧下同)，按年下跌25.95%，每股盈利0.58元，不派中期息。
期內，營業收入8.14億元，按年減少12.17%。
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