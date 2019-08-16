重要通告 港股直擊

星島(01105)公布，預期截至6月底止，中期可能錄得虧損，去年同期盈利47.7萬元。

該公司指出，預期盈轉虧，主要由於環球地區政治不明朗及本港近日的抗議行動使經濟放緩，令報章廣告收益減少所致。