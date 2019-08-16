重要通告 港股直擊

百福控股(01488)發盈警，預期截至6月底止上半年，虧損按年大幅增加。2018年同期虧損368.7萬元人民幣。

虧損擴大主因是期內利息費用增加，及參股餐飲品牌尚未能為集團貢獻利潤，甚至產生虧損。