港股直擊 重要通告

中國平安(02318)公布，截至6月底止，中期股東應佔淨利潤976.76億元(人民幣‧下同)，按年增長68.13%，每股盈利5.48元。

該公司派發中期息每股0.75元，較去年同期的0.62元，增加20.97%。

期內，收入6902.46億元，按年上升17.21%。毛承保保費4464.81億元，增長9.38%。新業務價值410.52億元，升4.7%。

上半年，平安壽險及健康險業務淨利潤710.29億元，按年增長1.07倍。淨投資收益率為4.5%，升0.3個百分點，主要因固收類資產收益及權益投資分紅收入按年增加。總投資收益率5.6%，上升1.6個百分點。

期內，財產保險淨利潤118.95億元，按年飆升1.01倍；產險原保險保費收入1304.66億元，增長9.75%，綜合成本率96.6%，升0.8個百分點。科技業務營運利潤32.74億元，按年下跌28.93%。

董事長兼首席執行官馬明哲表示，上半年，面對全球經濟乏力、經貿摩擦持續等內外部不確定性因素帶來的諸多挑戰，集團緊跟國家戰略步伐，防範風險、優化結構、穩中求進，交出了一份滿意的業績答卷。

展望未來，馬明哲指出，面對當前複雜多變的全球經濟形勢，平保堅定相信中國經濟態勢長期向好，將堅持既定的「金融+科技」、「金融+生態」戰略，不忘初心，夯實金融主業，兢兢業業履行保險人的責任。

他稱，平保將扎實做好「三村工程」，助力美好鄉村建設；全方位提升數據化智慧經營水平，布局科技創新版圖，開拓智慧城市等創新生態服務；洞察客戶需求，優化消費體驗，提升綜合金融一站式服務水平。