今日 09:39
重要通告
港股直擊
PERSTA(03395)公布截至6月底止中期業績，虧損擴大至1275.37萬(加元．下同)，每股虧損0.04元。去年同期虧蝕88.67萬元。不派息。
期內，總收益淨額649.4萬元，按年跌24.76%。
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