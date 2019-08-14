重要通告 港股直擊

邵氏兄弟控股(00953)公布，預期截至6月底止，中期淨溢利按年大幅減少，去年同期盈利491.6萬元人民幣。

該公司指出，半年淨溢利大減，主要由於其持續經營業務的收益，按年下跌不少於30%。