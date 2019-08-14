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今日 18:21 港股直擊 重要通告

騰訊次季多賺35% 勝預期

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騰訊(00700)公布，截至6月底止半年，股東應佔溢利513.46億元(人民幣‧下同)，按年大增24.76%。每股盈利5.427元，不派中期息。

期內，收入1742.86億元，按年增長18.4%。以非通用會計準則(non-GAAP)計，半年盈利444.55億元，按年增16.9%。

單計第二季，集團錄得純利241.36億元，按年增35.09%，勝預期，而按季則下跌11.3%。以非通用會計準則計，次季盈利235.25億元，按年增19.32%。期內，收入888.21億元，按年增20.56%。騰訊表示，收入主要是受商業支付服務及其他金融科技服務、智能手機遊戲及其他數字內容銷售所推動。

騰訊增值服務第二季收入按年增長14%至480.8億元。網絡遊戲收入增長8%至273.07億元，主要由於智能手機遊戲，包括《王者榮耀》、《PUBG MOBILE》及《紅警OL》等現有遊戲，以及近期推出的《完美世界手遊》等遊戲的收入增長所致，惟該項增長被個人電腦客戶端遊戲收入的下跌所抵消。社交網絡收入則上升23%至207.73億元。該項增長主要反映數字內容服務收入的增加。

而金融科技及企業服務第二季收入按年大增37%至228.88億元。該項增長主要受商業支付及雲服務的收入增長所推動，惟部分增長因將備付金餘額轉至人民銀行後不再產生利息收入而有所抵消。

至於網絡廣告業務第二季收入按年則增長16%至164.09億元。社交及其他廣告收入增長28%至120.09億元，主要受惠於微信朋友圈及QQ看點的廣告收入貢獻的增加。媒體廣告收入減少7%至44億元，主要由於去年同期舉行FIFA世界盃賽，而今年次季無同類賽事，因此媒體平台貢獻減少。

於第二季，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數達11.33億，按年增長7%。QQ的智能終端月活躍賬戶數為7.07億，按年微跌0.27%。

騰訊在業績報告表示，在不斷演變的宏觀經濟環境及競爭挑戰中，將繼續投入以提升平台、服務及技術，為用戶及企業客戶提供更好的支持。

下載港交所通告原文

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