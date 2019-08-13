今日 20:11
重要通告
港股直擊
澳優(01717)公布，截至6月底止，中期盈利2.6億元(人民幣‧下同)，按年下跌20.43%，每股盈利16.38分，不派中期息。
期內，收入31.48億元，按年升21.89%。
5000人塞爆 機場破天荒停運
今日信報
港澳辦：示威現恐怖主義苗頭
治療催淚煙湯水中藥
謝彩雲中醫師
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外憂博弈未休 內患冷靜為先
陸文
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金閣寺與虛擬實境
新股女王
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今日信報
China’s bogeyman: ‘black hands’ and ‘foreign forces
Frank Ching｜ EJ Insight
糖……也致癌
柳漢榮醫生｜ 信健康
美國資產「天下無敵」之後
王良享
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財富管理
滙豐增H按封頂利率 削現金回贈
地產新聞 ｜ 今日 14:58
林鄭民望27.9分創新低 民研:前無古人
時事脈搏 ｜ 今日 15:35
林鄭:是否忍心將香港推向粉身碎骨深淵
時事脈搏 ｜ 今日 11:00
【輪證贏家】你想林鄭再出嚟嗎？
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響應網民號召 市民再赴機場集會
時事脈搏 ｜ 今日 13:29
太古支持港府及警方止暴制亂
時事脈搏 ｜ 今日 17:29
【盤房來料】港股失25500重要支持向下壓力增加
即巿股評 ｜ 今日 13:17
環時總編:倘港亂局持續 國家力量干預必到來
時事脈搏 ｜ 今日 10:30
開市焦點:或下試25397 三藍籌放榜
港股直擊 ｜ 今日 09:01
恒指突瀉逾500點 銀娛 中銀香港捱沽
港股直擊 ｜ 今日 14:39
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