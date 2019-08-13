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今日 12:41 重要通告 港股直擊

銀娛中期少賺7% 貴賓廳收益跌25%

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銀河娛樂(00027)宣布，截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利66.8億元，按年下跌7.31%；每股盈利154.3仙，派特別息0.46元。銀娛指出，中場表現穩健，貴賓廳業務受挑戰。

期內，收益262.19億元，按年減少6.55%。經調整EBITDA為83.15億元，跌3.82%。

上半年，博彩收益總額305.78億元，按年下跌10.95%。其中，中場收益146.11億元，上升7.82%，淨贏率升0.7個百分點至24%；貴賓廳收益總額147.54億元，跌24.77%，淨贏率升0.4個百分點至3.8%；角子機收益總額12.13億元，升3.32%，淨贏率升0.4個百分點至3.7%。

銀娛表示，上半年，澳門經歷幾項事件均影響到市場情況，特別是貴賓廳業務。包括在貴賓廳引進吸煙室、全球經濟放緩，以及最近澳門一些新供應均令市場競爭加劇。長遠而言，在區域競爭下澳門的貴賓廳業務將繼續面對挑戰。

銀娛又稱，集團將繼續在「澳門銀河」及澳門星際酒店推進早前宣布的15億元提升工程計劃，短期會構成干擾。同時，繼續推進路氹第三、四期發展，項目聚焦在非博彩業務，針對會議、獎勵旅遊、展覽和活動(MICE)、娛樂和適合家庭旅客的設施，當中亦包括博彩。至於在橫琴，集團正在優化興建時尚渡假城的計劃，與其在澳門的高能量娛樂項目優勢互補。集團亦會繼續於包括日本在內的海外市場發掘發展機遇。

下載港交所通告原文

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