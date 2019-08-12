重要通告 港股直擊

順泰控股(01335)公布，預期截至6月底止，中期錄得虧損，去年同期盈利為461.3萬元。

該公司指出，中期由盈轉虧，主要因為期內加工香煙薄膜分部銷售產生的收入有所減少，以及分銷成本增加約170萬元。