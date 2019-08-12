重要通告 港股直擊

新世界發展(00017)公布，截至6月底止2019年財年本港應佔物業合同銷售金額約105億元，超過100億元的銷售目標。住宅銷售主要包括傲瀧、柏蔚山、瑧尚、瑧樺及瑧頤。其中於今年上半年推出的瑧尚及瑧樺經已售罄。

該公司中國內地整體物業合同銷售金額約198億元人民幣，超過160億元人民幣的銷售目標。其中，位於大灣區內廣州及深圳的重點項目，佔銷售貢獻超過一半。

新世界稱，在未來一段時間，擁有超過3000個單位的港鐵大圍站住宅項目，以及可銷售面積約11萬平方米的深圳太子灣項目，將會陸續分批推出。