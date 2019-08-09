今日 23:07
重要通告
港股直擊
福壽園(01448)公布，截至6月底止，中期盈利2.97億元(人民幣‧下同)，按年增長13.29%，每股盈利13.3分；派中期息4.21港仙。
期內，收益9.12億元，按年升15.52%。
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