今日 09:06
重要通告
港股直擊
俄鋁(00486)公布，截至6月底止中期業績，純利5.58億元(美元．下同)，按年下挫41.39%。每股盈利3.67美仙，不派息。
期內，收益47.36億元，按年減少5.22%。
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What prompted Beijing to shun the ‘Chinese Oscars’?
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