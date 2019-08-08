港股直擊 香港財經 重要通告

港鐵公司(00066)公布，截至6月底止半年業績，計入投資物業重估後，股東應佔盈利55.06億元，按年跌22.26%。每股盈利0.9元，中期息維持0.25元。

上半年基本業務利潤34.4億元，按年減少25.99%。其中，經常性業務利潤跌40.55%至26.65億元；物業發展利潤則飆升3.7倍至7.75億元。來自投資物業重估利潤20.66億元，減少15.15%。

撇除沙田至中環線項目及英國西南部鐵路的撥備，港鐵的經常性及基本業務利潤分別按年增加13.8%及26.4%。

期內，港鐵總收入282.72億元，按年增加7.2%，上半年未有錄得中國的物業發展的收入。香港客運業務收入106.9億元，升14.6%。

上半年，港鐵香港物業發展利潤8.98億元，按年飆升4.68倍，主要來自出售烏溪沙「銀湖‧天峰」及「日出康城」、「晉海II」的存貨，以及已完成之物業發展項目所錄得的進一步盈餘。

港鐵期內香港物業租賃及管理業務EBITDA為22.4億元，按年升4.87%；收入26.35億元，增4.69%。香港車站商務及物業的租賃業務收入分別增長16.4%及5%。

展望未來，港鐵表示，儘管集團在香港的業務對經濟增長放緩有一定的抵禦性，但在今年餘下時期內需要應對各種風險。

港鐵指出，視乎市場情況，公司將就黃竹坑站第四期和「日出康城」第12期的物業發展項目進行招標。「日出康城」第五期(MALIBU)和「日出康城」第七期商場的利潤視乎建築進度預計於今年下半年入賬。至於杭州地鐵五號線全線及澳門輕軌系統氹仔線預計於今年年底通車。