重要通告 港股直擊

中國移動(00941)宣布，截至今年6月底止半年股東應佔盈利560.63億元(人民幣‧下同)，按年跌14.59%；每股盈利2.74元，派中期息1.527港元，較去年同期派中期息1.826港元，減少16.37%。

期內，營運收入3894.27億元，按年跌0.61%。當中，通訊服務收入3514.25億元，按年減1.32%。

中移動上半年EBITDA為1511.47億元，按年增3.61%。

截至6月底，移動電話客戶總數9.35億戶，淨增998萬戶；有線寬帶客戶總數1.75億戶，淨增1820萬戶。

中移動董事長楊杰在業績報告中表示，經濟社會發展對5G需求更為迫切，為訊息通訊業轉型發展帶來新的歷史性機遇。但外部經營環境日趨複雜嚴峻，宏觀經濟存在下行壓力，同質化競爭、跨界競爭更趨激烈並逐漸向生態競爭演進。隨着流量紅利快速消退，行業價值面臨更大挑戰，集團新舊動能轉換迫在眉睫，需要探索新的發展模式、新的收入增長點。

展望未來，中移動將堅持穩中求進，繼續全力推進高質量發展，圍繞轉型升級、改革創新兩個着力點，打造基於規模的價值經營體系，實現融合、融通、融智；構建協同高效的組織運營體系，全面實施「5G+」計劃，統籌推進「四輪驅動」融合發展。