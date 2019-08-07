今日 19:31
重要通告
港股直擊
盈大地產(00432)公布，截至6月底止，中期虧損1.56億元，每股虧損9.82仙，不派中期息。
去年同期亦虧損1.98億元，每股虧損12.49仙。
期內，收入2.07億元，按年升25.45%。
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陸文
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今日信報
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荷爾蒙斑的正確處理
侯鈞翔醫生｜ 信健康
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盧穗欣
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財富管理
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