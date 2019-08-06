今日 12:37
重要通告
港股直擊
大成食品(03999)公布，截至6月底止中期盈利1321萬元(人民幣‧下同)，按年升55.32%；每股盈利1.3分，不派中期息。
期內，經營收入37.06億元，按年升9.63%。
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