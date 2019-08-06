重要通告 港股直擊 香港財經

中電控股(00002)宣布，截至今年6月底止半年業績，股東應佔虧損9.07億元，主要由於計入Energy Australia的零售業務商譽減值63.81億元。去年同期錄得盈利74.36億元。每股虧損0.36元。

中電派第二期中期息每股0.63元，按年上升3.3%。期內，收入438.68億元，按年減少5.65%。

中電表示，營運盈利下跌30.59%至54.74億元，反映受到香港業務准許回報率下調、出售印度業務部分股權，以及澳洲業務在極具挑戰的市場下貢獻減少所影響。

今年上半年，香港本地電力業務營運盈利下跌20.24%至35.87億元。香港售電量按年增長0.5%至159.16億度。受惠於香港多項主要基建項目發展，商業和基建及公共服務客戶的售電量分別上升1%及2.9%，抵消因冬季天氣明顯較暖及5月天氣較涼快，使住宅客戶售電量下跌的影響。

至於隨着蛇口供電協議於去年6月屆滿，期內並無售電予中國內地。包括售予本地及中國內地的總售電量按年下跌2.8%。

中電表示，下半年將繼續專注落實管制計劃協議及5年發展計劃的項目，以配合政府在可再生能源、能源效益及長遠減碳方面的目標。集團亦會密切監察海上液化天然氣接收站，以及新聯合循環燃氣渦輪機組等新投資項目，並繼續專注於發展創新、以科技主導的服務。