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今日 17:09 重要通告 港股直擊

泓富中期每基金單位派9.33仙

泓富產業信託(00808)宣布，截至6月底止中期可分派收入1.4億元，按年增長2.57%。每基金單位分派9.33仙，按年增1.41%。

期內，物業收入淨額1.84億元，按年增長4.07%；每平方呎平均實際租金25.06元，按年增長1.95%；出租率為97.4%，按年升1.4個百分點。

該公司表示，香港經濟將持續面對如中美貿易局勢緊張，英國脫歐和本地社會運動之挑戰。 然而，在中港的基礎建設發展支持下仍有商機。此外，該公司將進一步受惠於九龍東的轉型與及將落成之沙中線鐵路。

下載港交所通告原文

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