今日 16:38
重要通告
港股直擊
長和(00001)公布截至6月底止半年業績，股東應佔溢利183.24億元，按年升1.69%。每股盈利4.75元，派中期息每股0.87元。
期內，收益總額2170.62億元，按年跌3.32%。
李澤鉅:長實各業務穩健發展 整體業績符預期
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陸文
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梁振輝
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財富管理
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