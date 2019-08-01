重要通告 港股直擊 國際財經

渣打集團(02888)宣布，截至6月底上半年除稅前法定溢利24.14億元(美元‧下同)，按年增2.9%；除稅前基本溢利26.09億元，升10.74%。

上半年，普通股股東應佔溢利12.56億元，按年增6.48%。每股基本盈利49.1美仙，派發中期息7美仙，按年升16.67%。

期內，渣打基本經營收入76.96億元，按年增0.61%，按固定滙率基準計算則增加4%。經營支出減少2.89%至49.69億元，按固定滙率基準計算則持平。預期下半年的成本略高於上半年，全年成本增長低於通脹水平。信貸減值2.54億美元，按年減少13.31%，按半年則減少43.18%。

上半年，集團稅項9.18億元，當中包括重組企業架構的相關支出1.79億元。推行10億美元回購計劃，至今年7月26日收購並註銷價值7.4億美元的股份。

渣打期內股東權益回報提升88個基點至8.4%。渣打仍然充滿信心，於2021年將全年有形股東權益回報提升至超過10%。普通股權一級資本比率13.5%，為目標範圍13%至14%的中間值。

渣打主席韋浩思(Jose Vinals)在業績報告中指出，全球經濟於去年最後幾個月及今年上半年增長放緩。儘管經濟環境仍然相當不明朗，尤其是貿易問題尚未解決，但是集團營運市場相對更有活力，有信心能夠落實執行策略性重點工作。

他稱，貿易保護主義不利全球經濟，有關憂慮繼續對全球市場以至渣打多個營業市場造成影響。然而，隨着中國持續開放，並加強發展從亞洲延伸至非洲及中東市場的貿易走廊，集團將能從中得益。

渣打行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，集團上半年取得良好進展，按固定滙率基準計算，收入增長4%，基本溢利增加13%。儘管地緣政治局勢波動，集團財務表現穩步進展，聚焦於客戶及策略性重點工作的努力正取得成效。

展望未來，溫拓思指，多個市場的氣氛大致保持平衡，因應地緣政治壓力變化而波動。中美糾紛已由貿易問題擴展至保安及科技層面，要解決問題難上加難。全球經濟繼續保持增長，但通脹依然偏低，因此美元利率可能會下降，為集團帶來更多額外挑戰。未來全球增長預期更多由渣打的營業市場所帶動，將對全球經濟重心東移所帶來的機遇及風險保持警覺。