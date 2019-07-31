今日 19:07
重要通告
港股直擊
中綠(00904)公布，截至今年4月底止，全年虧損6.45億元(人民幣‧下同)，每股虧損1.82分，不派末期息；去年同期虧損5.41億元。
期內，營業額4.71億元，按年下跌6.96%。
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陳檬
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StartupBeat
There is absolutely no justification for deploying PLA
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姚遠
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