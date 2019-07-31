今日 17:10
重要通告
港股直擊
太平洋航運(02343)公布，截至今年6月底止，中期盈利821.7萬元(美元‧下同)，按年下跌73.28%，每股盈利0.18仙，不派中期息。
期內，營業額7.67億元，按年減少3.58%。
惠譽：市民不信政府 損評級根基
今日信報
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期指技術偏淡 首站下試27937點
陳檬
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今日信報
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16歲電競玩家贏2340萬 《要塞英雄》世盃獎金2.3億破頂
StartupBeat
There is absolutely no justification for deploying PLA
HKEJ Editorial｜ EJ Insight
貿戰衝擊 全球供應鏈大調整
姚遠
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財富管理
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張仁良籲特首清楚表明撤回修例
時事脈搏 ｜ 今日 11:37
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天文台中午至下午2時考慮改發8號訊號
時事脈搏 ｜ 今日 10:15
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【EJFQ信析】買房託不忘初心 衡量股息率為先
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