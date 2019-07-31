重要通告 港股直擊

鐵貨(01029)預期，截至6月底止半年度股東應佔虧損淨額將按年擴闊。去年同期虧損1561.9萬美元。

該公司稱，預期虧損擴大主要因貸款相關的利率較高、財務開支增加；以及俄羅斯盧布升值導致外滙虧損。