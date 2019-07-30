重要通告 港股直擊

拉夏貝爾(06116)公布，按中國會計準則，預期截至6月底止，中期歸屬於該公司股東的淨虧損約4.4億至5.4億元(人民幣．下同)，去年同期淨利潤2.36億元。

該公司指出，中期由盈轉虧，主要因為期內營業收入按年下降超過20%、商品平均毛利率按年下降，以及費用的減少未能抵消毛利下降的影響。

另外，期內持續歸還銀行借款，對該公司2019年春、夏貨品下單、上新等產生了一定的負面影響。

不過，公司主動採取收縮調整策略，聚焦高價值業務，期內公司境內線下經營網點較2018年底淨減少2400餘個。