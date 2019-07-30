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今日 12:43 重要通告 港股直擊

恒隆地產中期少賺25% 派息維持17仙

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恒隆地產(00101)公布，截至6月底止中期股東應佔溢利35.16億元，按年下跌25.02%。每股盈利0.78元，中期息維持0.17元。

撇除物業重估收益，基本盈利22.29億元，按年跌3.88%。

今年上半年，集團收入42.04億元，按年減少18.37%，因期內並無確認物業銷售收入；至於物業租賃收入上升2.09%。營業溢利32.17億元，減少12.63%。

期內，內地整個租賃物業組合收入增加7%至18.94億元人民幣；營業溢利增長9%至12.86億元人民幣。香港租賃物業組合的總租金收入及營業溢利分別上升3%及4%至20.14 億元及17.3億元。

展望將來，集團表示，儘管中美貿易糾紛並無緩和跡象，但集團對在香港及內地的業務能持續增長持審慎樂觀的態度。預期現有物業將繼續提供穩固的自然增長，並將維持其動力。而在資產優化計劃方面的投資亦將帶來可觀回報。

集團又指，將視乎市場情況繼續出售香港的住宅單位，同時亦會透過出售非核心物業，從物業投資組合中獲取更多價值。物業發展方面，在香港已開展兩項重建項目，並會繼續尋找機會；內地4個綜合發展項目包含服務式公寓可供銷售。武漢的恒隆廣場的豪華服務式公寓已經動工，亦將逐步啟動無錫、昆明及瀋陽的公寓發展項目。

下載港交所通告原文

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