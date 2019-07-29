重要通告 港股直擊

德信中國(02019)預期，截至6月底止，中期淨利潤按年增長不少於1.2倍，股東應佔溢利增長不少於80%。

該公司稱，盈利增長，主要由於交付的物業確認收入增加，以及分佔分營企業及聯營公司業績增加。