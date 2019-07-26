今日 22:19
重要通告
港股直擊
中信資源(01205)公布，截至今年6月底止，中期盈利3.62億元，按年減少31.58%，每股盈利4.61仙；不派中期息。
期內，收入18.28億元，下跌14.77%。
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