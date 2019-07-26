訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:40 重要通告 港股直擊

新世界40億人幣增購寧波綜合項目股權

新世界發展(00017)公布，以總代價40.1億元人民幣，向主要股東周大福企業收購寧波市從事物業開發業務的公司餘下51%權益。

該目標公司主要持有位於寧波市中心商務區三江口的物業，佔地約10萬平方米，預計可提供13.77萬平方米的總樓面面積作住宅用途、12.17萬平方米作商業用途、18.85萬平方米作辦公室用途、4.13萬平方米作酒店用途、9.58萬平方米作停車場用途及23.18萬平方米作配套設施用途。

其中，辦公大樓正在進行主體結構施工，而建造一個商場的商業整體方案已獲政府部門批准。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。