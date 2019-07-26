重要通告 港股直擊

新世界發展(00017)公布，以總代價40.1億元人民幣，向主要股東周大福企業收購寧波市從事物業開發業務的公司餘下51%權益。

該目標公司主要持有位於寧波市中心商務區三江口的物業，佔地約10萬平方米，預計可提供13.77萬平方米的總樓面面積作住宅用途、12.17萬平方米作商業用途、18.85萬平方米作辦公室用途、4.13萬平方米作酒店用途、9.58萬平方米作停車場用途及23.18萬平方米作配套設施用途。

其中，辦公大樓正在進行主體結構施工，而建造一個商場的商業整體方案已獲政府部門批准。