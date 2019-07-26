重要通告 港股直擊

中國山東高速金融(00412)宣布訂立認購協議，發行5億美元2022年到期的3.95%擔保票據，以及9億美元4.3%擔保永久證券。

該公司表示，所得款項淨額將用於再融資及一般企業用途。